Benedetto Ferrara: “La Fiorentina in futuro prenderà Sarri. Qui a Firenze troverebbe il contesto ideale per lui”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, ha espresso una sua convinzione per quanto riguarda l’allenatore del futuro della squadra viola: “Credo che la Fiorentina prenderà Sarri, non dico magari ora, ma in futuro. Qui a Firenze troverebbe il suo contesto ideale per esprimersi, con una società che vuole crescere e troverebbe una sua dimensione”.

Un Sarri che non se la sta certo passando bene alla Juventus, dove è già stato messo in discussione e potrebbe non essere riconfermato a partire dalla prossima stagione.