Benedetto Ferrara: “Le dichiarazioni di alcuni giocatori su Prandelli sono state squallide. I calciatori erano più legati a Iachini perché sapevano che Commisso era molto legato a lui”

Il giornalista Benedetto Ferrara a Lady Radio è tornato a parlare della situazione legata all’addio di Cesare Prandelli dopo il divorzio consumatosi con la Fiorentina:

“Cesare Prandelli non è stato bene, ha capito che non ce la faceva a vivere in quella situazione e si è dimesso. Alcuni giocatori erano più legati a Iachini perché sapevano che Commisso era legato allo stesso Iachini. E siccome alcuni sono furbi, hanno agito in questo modo. Anche le dichiarazioni di alcuni giocatori sono state abbastanza squallide. Vorrei ricordare che Prandelli è poi uno degli ultimi o l’ultimo addirittura a non avere un procuratore. Sono sicuro che se lo avesse avuto e magari potente alle spalle, i giocatori non si sarebbero permessi di fare quello che hanno fatto”.