Benedetto Ferrara: “Non avere obiettivi minimamente ambiziosi è questo il problema più grave della Fiorentina. Iachini non poteva essere l’uomo del rilancio in grande stile, ma Commisso…”

Il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, in un editoriale sulla Fiorentina pubblicato sul giornale, ha scritto stamani: “Di sicuro Iachini è un problema. Ma lo è di più non aver capito ciò che era chiaro a tutti: non può essere lui l’uomo del rilancio in grande stile. Andava compreso l’estate scorsa. Ma Rocco non ha ceduto alle pressioni. Anche perché, diciamocelo, se l’obiettivo deve essere la parte sinistra della classifica non è che ti serve Klopp. O Sarri. O Guardiola“.

E ancora: “Per quello potrebbe andare bene anche il buon Beppe, ed è questo il problema più grave. Non avere obiettivi minimamente ambiziosi. È questo galleggiare nella terra di nessuno che rende il momento particolarmente deprimente. Il fatto che questo momento duri da troppi anni trasforma questo galleggiare una una specie di condanna”.