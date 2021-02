Benedetto Ferrara: “Prandelli è governativo e lo sarà fino in fondo, non può farsi nemici all’interno del club. A Genova due sostituzioni allo scadere perchè in panchina c’era Olivera…”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto così a Lady Radio: “Se Prandelli avesse detto di essere tranquillo ci avrebbe sicuramente colpito. Kokorin? Se Prandelli rinuncia a farlo giocare e lo porta solo in panchina per farlo ambientare avrà le sue ragioni. La Fiorentina ha bisogno di un attaccante che segni. Prandelli è governativo e lo sarà fino in fondo. Non può farsi nemici all’interno della Fiorentina dopo che lo hanno riportato nel mondo del calcio diciamo. A Genova ha fatto due sostituzioni dopo l’ottantesimo perché in panchina aveva Maxi Olivera. Le dichiarazioni del tecnico sono politiche. Mi auguro che a salvezza acquisita si possa programmare e costruire con intelligenza”.

