Benedetto Ferrara: “Prossimo ritiro viola nella località sciistica di Bagno a Ripoli, già ordinato uno stock di pernici imbalsamate e Sacher alla Casa del Popolo”

Nella sua rubrica ‘Rock & gol’ per La Nazione, Benedetto Ferrara affronta il tema del prossimo ritiro viola, il primo al Viola Park: “La Fiorentina ha annunciato che il prossimo ritiro estivo si terrà a Bagno a Ripoli, località sciistica di indubbio fascino. E sennò che lo fai a fare il Viola Park, sogno di erba e cemento che, in questa sosta senza fine del campionato, ha preso il posto dei soliti discorsi sullo stadio, quelli che, alternati al “chi si compra”, riempivano il grande vuoto imposto dagli eventi mondiali o europei. E Bagno a Ripoli si sta organizzando per accogliere gli innamorati del colore viola.

Uno stock di pernici imbalsamate è già stato ordinato e sarà distribuito nei ristoranti della zona: dalla Malga “Da Ernesto”, al rifugio “l’abete bianco” di Grassina. Il sindaco Jurgen Casini, da poco è uscito dal Pd per entrare nella Sudtiroler Volkspartei. Alla casa del popolo di Bagno a Ripoli si terrà la sagra della Sacher torte, mentre gli impianti di risalita di Osteria Nuova saranno pronti verso febbraio”.