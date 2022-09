Benedetto Ferrara: “Questa Fiorentina sarebbe piaciuta a Bolatti. Italiano un ambizioso alla Conte con Zeman nel cuore, sa che col possesso non vinci sempre”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha commentato sul proprio giornale la prestazione dei viola ad Udine, scrivendo: “Questa Fiorentina sarebbe piaciuta a Bolatti. E forse anche a Cristoforo e Tino Costa. Per gli amanti del vintage possiamo citare Okon. Guru della lentezza, già. Nove novità in formazione. Troppe? Il sospetto c’è. Saponara in versione Inps, Cabral solo come un cane, fantasia sia mai e verticalizzazioni impossibili”.

E ancora: “Italiano è un ambizioso alla Conte con Zeman nel cuore ma con una carriera ancora da costruire. Anche lui sa che col possesso non vinci sempre”.