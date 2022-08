Benedetto Ferrara: “Ramadani ormai un amico di famiglia, rinnovo di Milenkovic importante. Mi aspettavo la Fiorentina prendesse un portierone e invece…”

In una diretta sul proprio profilo Instagram, il giornalista Benedetto Ferrara commenta le vicende attuali di casa Fiorentina analizzando vari temi: “Il rinnovo imminente di Milenkovic è importante, Fali Ramadani ormai è un amico di famiglia. Fondamentale che arrivi perché sta per iniziare il campionato. Il ragazzo si era tolto dai social…ma visto il rapporto con Firenze se fosse andato via avrebbe salutato tutti, spiegato, e sarebbe stato un addio light. Il serbo è un ottimo giocatore, ha centimetri che servono in area di rigore. Nè Quarta né Igor hanno la sua struttura. Con la sua permanenza in difesa siamo a posto”.

Ferrara ha poi aggiunto: “I due calciatori più difesi dalla società sono Biraghi, l’uomo per cui la diagonale è ancora un mistero, ed Amrabat. Il marocchino doveva giocare, e di conseguenza si è scelto su Torreira. Abbiamo preso Gollini ma dovrebbe giocare ancora Terracciano con la Cremonese. Non vuole essere una critica, ma pensavo che avremmo acquistato un portierone, uno molto forte su cui costruire la squadra”.