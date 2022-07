Benedetto Ferrara: “Ramadani procuratore contemporaneamente di Milenkovic e Italiano. Per questo non farà di tutto per portar via il difensore”

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, intervenuto su Lady Radio, è stato chiamato a commentare gli sviluppi della vicenda riguardante Nikola Milenkovic: “Si è creato un clima di grande fratellanza e il fatto che Fali Ramadani sia contemporaneamente procuratore di Italiano e del difensore, sapendo che il tecnico vorrebbe che rimanesse, fa sì che non farà di tutto per portarlo via. Poi tutto dipenderà ovviamente dalle dinamiche del mercato”.

Un ulteriore fattore insomma che può far propendere ad un maggiore ottimismo circa la permanenza di Milenkovic in maglia viola.