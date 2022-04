Benedetto Ferrara: “Vedo una Fiorentina Rock and Roll. Italiano da 8,5. Con l’arte della motivazione ha superato la perdita di Vlahovic”

Il giornalista e grande tifoso viola Benedetto Ferrara, ospite a Lady Radio, ha risposto così ad alcune domande arrivate dai radioascoltatori: “Quale canzone accosto alla Fiorentina di quest’anno? Direi ‘Rock and Roll’ dei Led Zeppelin, pezzo che parte con grande ritmo con la batteria. Il club viola è una squadra Rock and Roll. Voto ad Italiano? Un bel 8,5. Ha fatto molto bene e ci ha sorpreso. A gennaio gli avrei dato 8, il mezzo voto lo aggiungo perchè al tecnico gli hanno venduto Vlahovic e nonostante la perdita del capocannoniere del campionato la media punti della Fiorentina non è calata, anzi è addirittura maggiore. Italiano ha utilizzato l’arte della motivazione. Lui è una iena in campo e una persona rispettosa e educata davanti ai microfoni. E’ una rarità abbinare l’ambizione senza l’arroganza”.