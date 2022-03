Benedetto Ferrara: “Vlahovic è andato a giocare in una squadra in cui non gli arriva un pallone. Senza centrocampo, la Juventus cosa vuole vincere?”

Il giornalista Benedetto Ferrara a Lady Radio, è tornato a parlare della Juventus, dopo la sconfitta in Champions League che ha portato ai tanti sfottò dei tifosi viola: “Con l’arroganza non si va da nessuna parte. Vlahovic è andato a giocare in una squadra in cui non gli arriva un pallone. Ha fatto questa scelta per vari motivi”.

Poi ha proseguito: “La Juve non ha un centrocampo, cosa vuole vincere? Il gioco speculativo può andar bene in Italia. In Europa no”.