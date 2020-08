Benedetto Ferrara: “Vorrei capire se il potere assoluto di certi procuratore verrà ridimensionato dalla nuova proprietà. Su Thiago Silva dico che…”

Il giornalista de La Repubblica Benedetto Ferrara tramite un post su Facebook ha parlato della possibile trattativa per Thiago Silva ma anche del mercato viola in generale: “Non dispenso certezze, a meno che non ne abbia di assolute, e non è questo il caso. Ma siccome me lo chiedono in tanti rispondo che al momento non sarei così certo che arrivi Thiago Silva. Se poi arriva festeggerò con voi felice di aver avuto sensazioni sbagliate. Detto questo, credo che la priorità in difesa sia la conferma di Milenkovic. Anche per capire se il potere assoluto di certi procuratori verrà un po’ ridimensionato dalla nuova proprietà”.

