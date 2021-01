Benevento: ex Viola rescinde il contratto per andare in Serie C

Pochi minuti fa è arrivata la notizia della rescissione del contratto di Christian Maggio con il Benevento. L’ex laterale di Fiorentina e Napoli, dopo aver condotto i campani alla storica cavalcata promozione della scorsa stagione, ha deciso di cambiare aria: lo scarso utilizzo in questo girone d’andata lo ha portato alla sofferta scelta. Lascia i campani dopo tre stagioni, due con la fascia da capitano al braccio.

Secondo quanto riportato da Tuttomecatoweb.com sul classe ’82 è forte l’interesse del Bari: i pugliesi vorrebbero puntare sulla sua esperienza per dar via alla scalata di categoria. É questa l’opzione principale preferita dal calciatore. In coda ci sono anche il Crotone, determinato a migliorare il reparto difensivo in vista della rincorsa salvezza, e l’Ascoli di Sottil Sr.