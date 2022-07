Bentancur: “L’Arsenal non avrebbe mai accettato 7 milioni per Torreira”

Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, è intervenuto brevemente a Sportitalia per parlare a seguito delle parole pronunciate da Daniele Pradè nella conferenza stampa di oggi. Dopo le stories su Instagram polemiche e criptiche dello stesso giocatore, il suo procuratore è tornato a farsi sentire, in merito alla trattativa tra Fiorentina e Arsenal. Sentite cosa ha detto:

“Sulle parole di Pradè non vorrei fare polemica, ma l’Arsenal non avrebbe mai accettato 7 milioni per Torreira“.