Bentancur: “Torreira finirà la stagione al Galatasaray e poi farà ritorno in Serie A”

Questo pomeriggio Pablo Bentancur, agente dell’ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira, ha parlato del futuro del suo assistito che, a quanto pare, sembra essere molto vicino a tornare in Serie A. Questo le sue parole a Radio Sportiva:

“Ho già parlato con un paio di squadre, vuole fare un anno al Galatasaray e poi rientrare in Serie A. Ha un amore unico per l’Italia e per il calcio italiano, non sarà difficile rivederlo lì. Ha esperienza, è un giocatore difficile da trovare nel calcio moderno. Siamo aperti a queste due soluzioni: un club è molto interessato, l’altro deve vedere il mercato che farà. Non vedo molto difficile un suo ritorno. Uruguay eliminato? Lucas paga un po’ la stessa situazione di De Arrascaeta che è stato utilizzato solo perché il ct era costretto a vincere”.