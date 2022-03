Bentornata abbondanza…con un unico alone scuro

Bentornata abbondanza in casa Fiorentina. C’è sicuramente una notizia positiva per Italiano: l’allenatore è tornato ad avere il gruppo completo a sua disposizione.

Anche se c’è ancora qualcosa da capire, un alone scuro intorno a un presente positivo da questo punto di vista: Bonaventura ci sarà contro il Bologna?

La società ha fatto ricorso per la squalifica di due giornate comminatagli dal giudice sportivo: spera in uno sconto e che possa essere schierabile contro i rossoblu. Tra oggi e domani dovrebbero esserci novità in merito.