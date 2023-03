Bentornato al gol, Gaetano! Castrovilli filamente esulta e Italiano si gode la sua crescita

Bentornato al gol, Gaetano! Quello che contro la Juventus gli era stato annullato dal VAR, contro il Sivasspor Castrovilli l’ha trovato pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Una rete arrivata a risultato già acquisito, ma davvero bellissima e ciliegina sulla torta di una qualificazione più che meritata da parte della Fiorentina.

Soprattutto, un ulteriore segnale da parte di Castrovilli dopo le ultime convincenti uscite. All’andata aveva colpito la traversa con uno scorpione strepitoso, stavolta invece ha messo il pallone sotto l’incrocio con un tiro perfetto. Ma, capacità balistiche a parte, il centrocampista della Fiorentina appare a suo agio dal punto di vista fisico e questa è sicuramente una buona notizia.

Italiano lo sta gestendo, parole sue, per farlo tornare pian piano al cento per cento. Intanto Castrovilli mette minuti nelle gambe, provando a dare il suo contributo e con l’obiettivo principale fissato per la prossima stagione. Un giocatore che da del tu al pallone, come in occasione del gol a Sivas. E poi l’esultanza col cuore, quello dei tifosi viola tutto da riconquistare.