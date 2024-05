Un rigore che alla Fiorentina... costa caro! E il prezzo da pagare potrebbe aumentare in caso di vittoria ad Atene

Una maledizione rotta da Lucas Beltran. Una castagna in basso a sinistra, senza pensare. Quel rigore non ha fatto paura al ragazzo arrivato dall'Argentina, che ha siglato il gol che è valso il passaggio del turno alla Fiorentina contro il Brugge.

Per il 9 viola arriva la doppia cifra, tornando al gol dopo un digiuno di circa due mesi. Un gol che alla Fiorentina… costa! Al decimo sigillo in Italia è scattata infatti una parte dei bonus che la Fiorentina dovrà dare ai Millionarios. Sono 12,5 in totale i milioni che la Viola ha girato al River in estate, ma altrettanti potrebbero arrivare ancora in Argentina.

Una prima parte è stata già sbloccata col raggiungimento della doppia cifra. Per ricevere la parte rimanente degli ulteriori 12,5 milioni dalla Fiorentina, il River dovrà sperare che la Viola porti a casa la Conference League: come da accordo, altri bonus arriveranno in caso di vittoria di un trofeo e di qualificazione alla prossima Europa League, entrambi gli obiettivi sarebbero centrati con una vittoria ad Atene. Lo scrive il Corriere dello Sport.