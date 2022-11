Bentornato Gaetano: il graditissimo e meritato rientro di Castrovilli

È un grande piacere rivedere Gaetano Castrovilli in gruppo. Il grave infortunio rimediato ad aprile contro il Venezia è stato un duro colpo per la Fiorentina e per la sua gente, che ha dovuto rinunciare al numero 10 per circa sette-otto mesi. Ma adesso il centrocampista può finalmente mettersi al servizio della squadra e tornare a calcare quel rettangolo verde dal quale è stato distante fin troppo tempo.

Il classe ‘97 ha già ‘bruciato le tappe’, dato che il suo rientro era inizialmente previsto almeno ad anno nuovo. E invece, come confermato in giornata da mister Vincenzo Italiano, Castrovilli c’è e può anche mettersi in luce, in questo mese di dicembre: “Proveremo a reinserirlo per farlo tornare a pieno regime, prima con le partitelle tra di noi, poi anche con le amichevoli. Sta bene, vogliamo averlo a disposizione anche per la seconda parte di campionato”.

Sarebbe utopico e ingeneroso farsi accecare da aspettative ingigantite, chiamando Castrovilli a svoltare la stagione della Fiorentina. Nonostante il giustificato entusiasmo generale, il percorso di rientro è graduale e ci vorrà del tempo per riavere il numero 10 viola al top della forma. In questo momento, la priorità assoluta è vederlo felice, in gruppo, sul campo, col pallone tra i piedi. Sono immagini che implicano un sorriso automatico, accompagnate dalla speranza di rivedere quanto prima questo ragazzo nella condizione che merita, dopo mesi di sofferenza. Non sarà uno schiocco di dita a far tornare Castrovilli come prima, bensì, anche in questo caso, la fiducia nel tempo.