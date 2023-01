Benussi: “Lo scambio Gollini-Sirigu è una mossa intelligente per tutti. Salvatore ha una personalità da leader”

Francesco Benussi, ex portiere e compagno di squadra sia di Gollini che di Sirigu, ha parlato a Radio Bruno dei due estremi difensori che a breve si scambieranno ufficialmente le avventure. Queste le sue parole: “Mi aspettavo qualcosa in più da Gollini, perché le caratteristiche sia fisiche che mentali per fare bene. La rottura con Gasp lo ha sfavorito. In Premier non è facile trovare spazio. Quest’anno era ed è ancora importante per la sua carriera. Secondo me è stata fatta troppa forzatura tra lui e Terracciano. E’ stata una bagarre troppo accentuata, io avrei cercato la titolarità in uno dei due facendoli rifiatare in modo meno continuativa. Io sono per una gerarchia fissa. Secondo me Gollini è arrivato a Firenze sperando di ricevere le chiavi della porta”.

“La scelta di Sirigu è una scelta che fa bene a tutti. Tutti e due avevano bisogno di motivazioni nuove. Questo è un momento importante della stagione, ma credo che sia una mossa intelligente. Chi gioca adesso deve essere pronto e sarà decisivo. Da quanto Salvatore è tornato in Italia l’ho trovato molto più equilibrato. Ha una personalità da leader”

“Martinelli? Ha qualità importanti, sia fisiche che caratteriali, molto simili a quelle del portiere moderno”.