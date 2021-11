Benvenuti sull’ottovolante della Fiorentina: il piano diabolico di Italiano è andato così in porto

Nel Luna Park di Vincenzo Italiano non ci sono mezze misure, ma salite e discese e l’ottovolante viola fa divertire da matti. Un 4-3 rifilato al Milan e la Fiorentina resta, insieme al Borussia Dortmund, tra le uniche due squadre a non aver mai pareggiato in Europa in questa stagione. Il Corriere Fiorentino precisa come il “giostraio” Italiano se la ride e l’abbia preparata come piace a lui con aggressività e spregiudicatezza.

La difesa d’emergenza composta da Igor e Venuti ha tenuto la linea alta e tutta la squadra ha giocato senza nessuna riverenza per il MIlan capolista. Il piano diabolico del tecnico viola è stato applicato e ha funzionato, e lo stesso si può dire per i cambi. Lo stesso Nico Gonzalez da subentrato ha scippato il pallone a Theo Hernandez per servire a Vlahovic il pallone del definitivo 4-2.