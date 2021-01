Benvenuto Kokorin: Il russo lancia una doppia, grande, sfida

Quello di oggi è il giorno di Aleksandr Kokorin. Il russo diventerà un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti. Prima farà tappa a Roma dove svolgerà le visite mediche a Villa Stuart, poi arriverà in serata nel capoluogo toscano.

L’attaccante proveniente dallo Spartak Mosca è pronto a lanciare una doppia, grande, sfida. Intanto al selezionatore della nazionale del suo paese Cherchesov, perché vuole tornare a far parte di quel gruppo e vuol partecipare ai prossimi Europei.

L’altra sfida è quella con i suoi detrattori, gente che crede che si stia distinguendo più per le sue ‘kokorinate’ piuttosto che per quello che sta facendo o può fare in campo.

Il giocatore firmerà un contratto coi viola che avrà durata fino al 2024 e domani svolgerà il suo primo allenamento con la squadra.