Benvenuto signor Italiano: Una partenza a tutto gas. L’arrivo all’alba, il primo allenamento e un duro programma settimanale

Benvenuto signor Vincenzo Italiano. Il nuovo allenatore della Fiorentina è al suo primo, vero, giorno di scuola qua a Firenze. Un giorno anche molto lungo perché è iniziato all’alba: alle 6.30 del mattino il tecnico era già dentro al centro sportivo Davide Astori, per preparare al meglio la giornata, ma anche questo primo periodo di lavoro con la squadra.

Una partenza che sarà a tutto gas: tante le cose da capire, tante le cose da provare, all’interno di un gruppo che, nonostante diversi nazionali assenti, è molto nutrito (30 giocatori convocati per il raduno). E un duro programma settimanale previsto, visto che tra mercoledì e venerdì ci saranno due sedute di allenamento tutti i giorni. Mentre stasera alle 18.30 ci sarà il primo allenamento stagionale.

E poi c’è anche una presentazione, la sua, ancora da fare. Molto probabilmente ci sarà questa settimana, prima della partenza per il ritiro di Moena. Tante le cose da raccontare, soprattutto sulla difficile trattativa che lo ha portato a liberarsi dal suo rapporto con lo Spezia, ma anche tante le cose da spiegare sul cosa si aspetta da questa avventura e come intende schierare la sua Fiorentina in campo. Tutto questo, ovviamente, in attesa di rinforzi oltre a Nicolas Gonzalez già acquisito da tempo.