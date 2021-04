“Beppe, fai il Beppe”: Le richieste della Fiorentina a Iachini

Manca sempre meno a Genoa-Fiorentina, la partita che segnerà il ritorno di Beppe Iachini sulla panchina viola. Proprio La Gazzetta dello Sport si concentra sul tecnico marchigiano, chiamato a raggiungere l’obiettivo per poi dire addio al termine della stagione.

Dieci partite in cui servirà l’elmetto, un contesto ideale per uno come Iachini che nella passata stagione ha dato il meglio di sé proprio in questa stagione. Mentre all’inizio di quella attuale è emersa l’altra faccia, quando ha provato a cambiare pelle alla Fiorentina e a renderla più offensiva: inutile ricordare che i risultati non sono arrivati e che dopo la settima giornata è subentrato Prandelli.

Il rientro del tecnico nel gruppo viola è filato via liscio, ma i dubbi erano pochi anche perché i rapporti umani erano sempre stati ottimi. Adesso, da qui alla fine della stagione, conterà solo una cosa: raggiungere la salvezza.