Berardi è ad un bivio: O resta a vita al Sassuolo…o passa alla Fiorentina

La carriera di Domenico Berardi è giunta ad un bivio: o resta al Sassuolo a vita, oppure passa alla Fiorentina. Questo è quello che si legge stamani su La Gazzetta di Modena, giornale che si occupa quotidianamente delle vicende neroverdi.

Il desiderio dello scomparso patron del Sassuolo, Squinzi, era quello di farne una bandiera. Per realizzare questo sogno aveva garantito all’attaccante un contratto fino al 2024 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti. E la scorsa estate lo stesso Squinzi aveva detto di no all’offerta della Fiorentina, arrivata a mettere sul piatto i 30 milioni di euro richiesti invece dall’AD Carnevali. Offerta giunta però a poche ore dalla chiusura del mercato e rispedita al mittente per l’impossibilità di reperire a stretto giro di posta un sostituto all’altezza.

Con la possibile, ma non certa, cessione di Chiesa, il club di Rocco Commisso tornerà a farsi sotto e l’attaccante del Sassuolo, si legge ancora sulla fonte citata, non disdegna la destinazione Fiorentina, anche perché in viola troverebbe l’amico fraterno Benassi oltre agli ex compagni in neroverde Lirola e Duncan.