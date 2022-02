Berardi e quella stima di Italiano rivelata anche in privato: e ora il mancino vuole dimostrare contro la Fiorentina

Non è naturalmente un segreto l’apprezzamento della Fiorentina per Domenico Berardi, non lo è per altro da diversi anni ma mai come negli ultimi mesi l’attenzione viola si era proiettata sul classe ’94. A spingere nuovamente nella sua direzione ci ha pensato Italiano che, scrive La Nazione, la sua stima per il giocatore non l’ha mai fatta mancare, in pubblico ma anche in privato. Il giocatore pare sia rimasto un po’ deluso dal corteggiamento rimasto un po’ a metà e scontratosi con le richieste alte del Sassuolo. Per questo avrà anche un stimolo in più per dimostrare al club viola che investire su di lui sarebbe stata la scelta giusta.