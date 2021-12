Berardi e un incontro con il proprio futuro. Ma le possibilità che venga a Firenze a gennaio…

Nel fine settimana Domenico Berardi potrebbe incontrare il suo futuro, ovvero la Fiorentina. Il quotidiano sportivo Tuttosport scrive questo stamani.

Le possibilità che l’attaccante esterno lasci il Sassuolo a gennaio, si legge ancora sulla fonte citata, sono pari a zero, ma la prossima estate, se la Fiorentina presenterà l’offerta giusta, il suo passaggio in viola è possibile, se non probabile.

Dopo tanti anni in neroverde, l’esperienza Berardi potrebbe essere davvero giunto al capolinea.