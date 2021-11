Berardi-Fiorentina, contatti riallacciati con la collaborazione di un noto intermediario. Fase calda della trattativa tra qualche settimana?

Domenico Berardi non ha cambiato idea in questi mesi: vuole lasciare il Sassuolo. Una decisione presa in estate e già comunicata al club neroverde. Il nazionale azzurro considera ormai concluso il ciclo in Emilia, servono nuovi stimoli che possono arrivare solo con una nuova sfida affascinante. Gli indizi portano tutti alla Fiorentina del patron Commisso: la soluzione viola è molto gradita all’esterno offensivo classe 1994.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, nelle ultime settimane gli agenti di Berardi, con la collaborazione di un noto intermediario, hanno riallacciato i contatti con la Fiorentina dopo la trattativa della scorsa estate naufragata di fronte alla richiesta del Sassuolo da 35 milioni di euro. Tra Domenico e il club viola esiste un principio d’intesa per un contratto fino al 2026 a 3,5 milioni di euro a stagione.

Tra qualche settimana si entrerà nella fase calda dell’operazione, in attesa di capire se il club emiliano deciderà di accontentare il ragazzo che ha già preso una decisione chiara per il futuro.