Berardi o Ikonè? Il dubbio della Fiorentina in vista di gennaio. Ma c’è anche una terza via

Un esterno d’attacco sicuramente, se possibile anche un attaccante. È questa la strategia di calciomercato della Fiorentina, pronta ad entrare nel vivo con il ritorno di Italia di Rocco Commisso. Nel reparto offensivo uno dei sogni resta Julian Alvarez, ma c’è molta concorrenza: per questo, Borya Mayoral potrebbe essere una strada più facile da percorrere.

Per quanto riguarda la questione dell’esterno d’attacco, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, continuano ad essere due i nomi nel mirino della Fiorentina. Da una parte Domenico Berardi, dall’altra Jonathan Ikoné. Il giocatore del Lille piace molto, anche se non si può dar per chiusa l’operazione. Si tratta di un profilo giovane che, un po’ come con Gonzalez, per motivi anagrafici può aprire un ciclo importante.

Sullo sfondo resta il nome di Gerard Deulofeu, che a Udine ha ritrovato se stesso e in questo campionato ha già segnato tre gol.