Berardi vs Politano: la sfida tra esterni per aiutare Ribery. Ma non ci sarà un unico volto nuovo in attacco

I problemi dell’attacco viola sono uno dei punti al centro dell’attenzione e delle riflessioni dei dirigenti gigliati, priorità immediata dopo le decisioni relative alla panchina. Il mercato di gennaio è ormai prossimo e i 21 gol segnati in 17 partite parlano da soli, per questo secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina sta pensando ad un paio di inserimenti nel reparto offensivo: intanto un esterno, perché Ribery purtroppo non ci sarà fino a marzo ed un’alternativa in più farà comunque comodo. Sul taccuino ci sono i nomi di Matteo Politano e Domenico Berardi: più raggiungibile il primo, magari in prestito, mentre per il secondo servirebbe un esborso importante. E poi un attaccante, con l’opzione Kalinic che ad ora è decisamente da scartare.