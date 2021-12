Berardi vuole vivere una nuova esperienza alla Fiorentina, ma il Sassuolo…

Domenico Berardi vorrebbe vivere una nuova esperienza alla Fiorentina. E’ quello che scrive in maniera netta e chiara stamani La Gazzetta dello Sport, a proposito del futuro dell’attaccante del Sassuolo e della Nazionale.

Il problema principale in questo affare per i viola è che il club neroverde continua ad aver bisogno della sua fantasia e dei suoi gol per inseguire i propri obiettivi stagionali.

Messa in questi termini, il club gigliato, se vuole portare a casa questo giocatore, reduce da una grande prestazione contro il Milan domenica scorsa, deve presentarsi a gennaio con un’offerta importante, di quelle che non faccia tentennare gli emiliani.