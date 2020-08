Berbatov e il doppio scherzetto a Fiorentina e Juventus: “Avevamo fatto un lavoro fantastico per strapparlo ai viola, poi…”

Il procuratore sportivo Federico Pastorello ha raccontato al portale spagnolo AS la vicenda relativa al trasferimento dell’attaccante bulgaro Dimitar Berbatov, che nell’estate del 2012 prima era stato promesso alla Fiorentina per poi accordarsi con la Juventus senza mai approdare in bianconero:

“Era stata una giornata molto intensa di lavoro, il ragazzo aveva un accordo con la Fiorentina. Gli avevo mandato un aereo per prenderlo e stavamo facendo un lavoro fantastico per portarlo alla Juventus. Avevamo un accordo con David Gill, CEO della United, e il giocatore ci ha detto che voleva venire alla Juventus quindi era tutto fatto. Mi trovavo con Fabio Paratici due ore dopo la chiusura del mercato, ed ero felice e rilassato dopo dodici o tredici ore di lavoro perché avevamo iniziato all’alba. Sembrava tutto molto bello. Alla fine, Marotta entra e dice: “Senti Berbatov non sta arrivando”, “Cosa vuoi dire?” Gli abbiamo risposto. Stavamo aspettando che prendesse l’aereo a Monaco per andare a Torino e Marotta ci disse: “No, mi ha chiamato e ha detto che ha accettato l’offerta di Fulham”. Scoprimmo che al Fulham c’era l’allenatore che lo aveva lanciato al Tottenham e voleva tornare da lui. È stata una grande delusione, non tanto per un problema economico, ma era un’operazione prestigiosa. Un attaccante dallo United alla Juventus, con un altro club nel mezzo … È stato frustrante”.