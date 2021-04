Beretta: “La Fiorentina non può colmare il gap in un anno. Gattuso uno dei più preparati in Italia, non sarebbe un passo indietro per i viola”

A Radio Bruno ha parlato l’ex allenatore Mario Beretta, intervenendo anche sull’attuale situazione in casa Fiorentina e sul futuro della panchina viola. Queste le sue parole: “Mi aspettavo la Fiorentina più avanti, ma questo è anche il bello del calcio italiano, anche le neopromosse se la giocano con tutti. Non si può colmare il gap in un anno e la nuova società sta cominciano a capire come muoversi. Gattuso ha dimostrato di essere uno dei più preparati a livello italiano e vederlo a Firenze non sarebbe un passo indietro per la Fiorentina“