Bergamo sarà il banco di prova per capire se la Fiorentina è sulla strada giusta per ritrovarsi. Serve il miglior Ribery

Sulle pagine de La Nazione di oggi viene evidenziato come la Fiorentina scoprirà oggi se quella scintilla al minuto 97′ con il gol di Milenkovic contro il Genoa è servita per riaccendere il motore. Prandelli riparte dal generoso secondo tempo contro i rossoblù e dalla rete segnata un attimo prima che la Fiorentina scivolasse verso la terza sconfitta consecutiva. Può essere stato soltanto un gol, oppure un segnale da qualche posto in confidenza con il destino? Di sicuro l’esame di oggi è tosto contro l’Atalanta. Va comunque ricordato come il lavoro di Prandelli è stato principalmente quello di recuperare giocatori che avevano perso entusiasmo.

I motivi di questo andamento della squadra viola saranno sicuramente analizzati in seguito. Resta chiaro che molto non abbia funzionato a livello di motivazioni nella momento in cui la squadra si è involuta quando c’è stato il secondo cambio di panchina sotto la gestione Commisso. E’ arrivato il momento di capire se Prandelli è riuscito a invertire almeno parzialmente la rotta. Vedremo anche se la Fiorentina è sulla strada giusta per riprendersi, avendo fra l’altro perso per strada il contributo super di Ribery. Il giocatore oggi comunque sarà confermato alle spalle di Vlahovic così da poter tornare a sfruttare appieno il suo repertorio migliore: dribbling, assist, magari un gol.