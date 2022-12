Bergomi: “Della Fiorentina mi piace tanto la mentalità, è senza dubbio la squadra più offensiva del campionato”

Su YouTube l’ex calciatore e commentatore di Sky Sport Beppe Bergomi ha dato il suo voto alla prima parte di stagione della Fiorentina: “Per me è un 6. Per molto tempo ha fatto fatica a segnare e questo le ha creato delle difficoltà, per questo non riesco ad andare oltre la minima sufficienza. Nelle ultime partite però Italiano ha cambiato qualcosa e i risultati si sono visti, inoltre della Fiorentina mi piace la mentalità perché è senza dubbio la squadra più offensiva della Serie A”.