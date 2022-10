Bergonzi: “Inammissibile l’errore di Massa sull’iniziale mancata espulsione a Nikolaou per il fallo su Cabral”

A 1 Station Radio è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi, per parlare degli errori arbitrali. Tra questi anche quello di Massa in Spezia-Fiorentina, per l’iniziale mancato rosso a Nikolaou per l’intervento su Cabral:

“È stato un weekend arbitrale non all’altezza dei direttori di gioco della Serie A, ci sono stati errori evidenti… Bisogna fare un distinzione perché in alcune situazioni mancano l’aspetto tecnico e la concentrazione. In Lecce-Juve ci sono stati due interventi da sanzionare, poiché mettono in pericolo l’incolumità dei calciatori. Chiffi è un arbitro di caratura internazionale, è inammissibile non intervenire. Lo stesso discorso vale per Massa in occasione di Spezia-Fiorentina, nel quale l’arbitro avrebbe dovuto estrarre il cartellino rosso dopo l’intervento di Nikolaou”.