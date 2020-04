Bernardeschi finito in ombra alla Juventus eppure per lui è pronta una maxi offerta… del Barcellona!

Una stagione complessa la terza di Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus: al momento dell’interruzione, l’ex numero 10 della Fiorentina era seconda linea, utilizzato quasi solo a gara in corso e a quota zero marcature in campionato. Per lui infatti a gennaio si era parlato anche di un possibile cambio maglia, in ottica della corsa alle convocazioni per Euro 2020. Bernardeschi poi è rimasto alla base ma le chiacchiere di mercato su di lui non si placano, tanto che per Tuttosport ci sarà un vero e proprio assalto su di lui da parte addirittura del Barcellona, nella prossima sessione di mercato.