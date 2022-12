Bernardeschi: “Le critiche vanno bene, ma c’è chi va allo stadio per sfogare le frustrazioni. In America le persone ci vanno come al cinema”

Sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Federico Bernardeschi, intervenendo su vari temi riguardanti il calcio in Italia e non solo. Queste le sue parole: “Probabilmente in Italia bisognerebbe educare di più il pubblico a capire come si analizza un calciatore,

non bastano 4, 5 partite sbagliate a dire che una stagione è fallimentare, perché poi, le qualità, quando le hai, vengono fuori sempre al momento giusto. Bisogna lavorare, noi calciatori per primi, sul far capire che va bene criticare o essere arrabbiati se la propria squadra perde, ma non bisogna andare allo stadio per sfogare le proprie frustrazioni ma per divertirsi”

“Le prese in giro sono una cosa divertentissima, noi calciatori siamo i primi a scherzare tra di noi, ma non si deve superare una certa linea, bisogna tornare a divertirsi. In MLS le persone vengono allo stadio come vanno al cinema, per vedere uno show: esultano, mangiano, passano il tempo, si dispiacciono per i 90’ della partita… poi basta. Finisce lì, se lo spettacolo gli è piaciuto, tornano, altrimenti no, senza farne un dramma”