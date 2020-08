Bernardeschi può rientrare in uno scambio con Milik: Per l’ex Fiorentina arriva anche Raiola

Il mercato del Napoli continua a muoversi. Dopo l’arrivo di Osimhen, Rrahmani e Petagna c’è bisogno di continuare a costruire la rosa per il prossimo anno. Per farlo occorre sia cedere che acquistare. Proprio in questo ambito secondo Calciomercato.com c’è in piedi lo scambio Milik-Bernardeschi. Il polacco, in scadenza con il club azzurro, è sul piede di partenza con la Juventus che lo vorrebbe con sé. L’ex Fiorentina è pronto per affrontare una nuova esperienza e rilanciarsi. Per lavorare a questo scambio ecco l’intervento di Mino Raiola, agente di Bernardeschi. Il noto procuratore è arrivato oggi a Castel di Sangro, con il cugino Enzo, per trattare questo scambio. L’incontro è in corso in questi minuti presso l’Hotel Sport Village di Castel di Sangro con De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso.

