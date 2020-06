Bernardeschi sempre più lontano dalla Juventus: ora può diventare una preziosa pedina di scambio

Le strade della Juventus e di Federico Bernardeschi potrebbero separarsi molto. Tra l’ex numero dieci della Fiorentina e Maurizio Sarri non è mai scattata la scintilla e in stagione non ha trovato molto spazio. Una situazione che potrebbe riproporsi con maggior frequenza nella prossima stagione, anche in virtù dell’arrivo di Dejan Kulusevski. Per questo, il nativo di Carrara si starebbe guardando attorno e nel suo futuro potrebbe esserci la Premier League. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, difficilmente la Vecchia Signora riceverà un’offerta da 40 milioni di euro, ma potrebbe inserire il giocatore in qualche trattativa. La prima delle quali riguarda quella con il Chelsea per Jorginho: Bernardeschi piace molto ai Blues e la trattativa potrebbe essere in discesa.

