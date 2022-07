Bernardeschi: “Sto portando il DNA Juventus nel Toronto. Vlahovic? Un campione che deve assimilare il giusto atteggiamento per essere un bianconero”

L’ex attaccante della Fiorentina, Federico Bernardeschi, si è ritrovato a 28 anni a dover sbarcare in Canada per continuare la sua carriera.

In un’intervista rilasciata a Tuttosport, non ha nominato la squadra viola ma ha ribadito il suo attaccamento ai colori bianconeri: “Massima gratitudine per il club, per la società, per i tifosi, per la squadra…per la famiglia Juve, ecco per quella che è e rimane una famiglia alla quale sarò sempre legato”.

Vlahovic ha fatto esattamente come lui, dopo essere esploso con la maglia viola addosso, ha deciso di trasferirsi a Torino: “È un campione. Un campione autentico: un professionista pazzesco che cura ogni dettaglio è ha una fame pazzesca. Mi ha ricordato Ronaldo nell’attitudine. Sono due giocatori differenti, ovviamente, ma hanno quella testa lì, quella smania e irrefrenabile. Che consiglio gli do per la sua esperienza alla Juventus? Di assimilare bene il DNA Juve. È quel tipo di atteggiamento con il quale capisce che non puoi permetterti di sbagliare neppure un passaggio, perché lì ogni pallone conta. Se lo capisci e non ne rimani schiacciato diventi un campione. Adesso io sto portando un po’ di DNA Juve nel Toronto”.