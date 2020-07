Bernardeschi torna a segnare dopo due anni e aiuta la Juventus a vincere lo Scudetto. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Alle 21.45 andava in scena all’Allianza Stadium la sfida tra Juventus e Sampdoria. I bianconeri avevano l’occasione di vincere lo scudetto con due giornate d’anticipo e ce l’hanno fatta imponendosi 2-0. Decisivi i gol di Ronaldo nel finale di primo tempo e di Bernardeschi nella ripresa. L’ex Fiorentina, che ha ribadito in rete una respinta corta di Audero, non segnava da due anni. Nel frattempo c’è stato tempo anche per un rigore fallito da Ronaldo. La Juventus, dunque, è campione d’Italia per la nona stagione consecutiva.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 83, Inter 76, Atalanta 75, Lazio 75, Roma 64, Milan 60, Napoli 59, Sassuolo 48, Verona, Parma 46, Bologna, Fiorentina 43, Cagliari 42, Udinese, Sampdoria 41, Torino 39, Genoa 36, Lecce 32, Brescia 24, Spal 20.