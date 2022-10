Berrettini: “Un’emozione essere al ‘Franchi’, avere le chiavi della città è pazzesco. Ho iniziato a tifare la Fiorentina dal periodo della C2”

Il tennista e tifoso viola Matteo Berrettini, al quale poco fa sono stare consegnate le chiavi della città di Firenze dal sindaco Dario Nardella sul campo del ‘Franchi’, ha parlato a Sky Sport di questa onorificenza: “E’ un’emozione grandissima essere qui, non mi ricordo neanche quando è stata l’ultima volta che ci sono stato qui. Mio padre è cresciuto con la Fiorentina nel cuore e per me Firenze è una seconda casa”.

E aggiunge: “Avere le chiavi della città è qualcosa di pazzesco. La mia passione è nata dalla famiglia e l’anno in cui abbiamo iniziato a tifare davvero è stato quando la Fiorentina ha fatto la scalata dalla C2, ci divertivamo in quel periodo. Abbiamo sofferto tutti insieme ed era veramente bello”.