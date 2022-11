Berti: “Pensavo che il titolare l’avrebbe fatto Gollini ma Terracciano merita. L’anno prossimo investirei dei soldi su Carnesecchi”

Ex portiere sia della Fiorentina che della Sampdoria, oggi dirigente, Gianluca Berti a Radio Bruno ha parlato dei numeri uno viola e della gara di domani a Marassi: “Se oggi vado a vedere la carriera di Terracciano, mi dice che è un ottimo secondo. Per una squadra come la Fiorentina, fare una decina di partite sarebbe l’ideale. A inizio anno pensavo che potesse essere Gollini il titolare, così non è stato e meritatamente Terracciano a forza di prestazioni si è guadagnato il posto. Poi dalla prossima stagione, punterei su qualcosa di diverso, su un giovane su cui investire dei soldi: il mio pupillo è Carnesecchi. Se non si fosse fatto male alla spalla, l’avrebbe preso la Lazio. Sono convinto che il prossimo anno potrebbe essere un portiere da Fiorentina. Erano due anni che Gollini non era titolare, è sempre diverso avere l’investitura del titolare o quella del subentrante. L’anno scorso Terracciano è diventato titolare senza troppe pressioni”.