Bertoni: “Alvarez? Vediamo se la Fiorentina è all’altezza di prenderlo. Spero la società accontenti ancora Vlahovic e crei un tridente straordinario. Gonzalez…”

L’ex attaccante della Fiorentina, Daniel Bertoni, intervenuto a Il Club del Lunedì di Teletruria, oltre a fare complimenti alla squadra per come sta affrontando questo campionato, ha detto: “Spero sempre che la società possa accontentare le richieste economiche di Vlahovic e che possa fare un tridente con Alvarez, Gonzalez e Vlahovic, che sarebbe straordinario”.

Sull’attaccante del River Plate ha aggiunto: “Alvarez è un calciatore molto importante, bisogna vedere se la Fiorentina è all’altezza di prenderlo”.

Su Gonzalez: “Si deve solo abituare al calcio italiano e agli arbitri che ci sono in Italia. Deve impararlo perché come calciatore ha qualità e quantità”.

E infine: “Martinez Quarta straordinario contro la Juventus, per come ha marcato e anticipato gli avversari. Non ha buttato via un pallone perché ha grande qualità con i piedi”.