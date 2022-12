Bertoni: “Amrabat? Sono felice per la mia Fiorentina. Si è messo in mostra davanti a tutti e avrà tante richieste”

Fenomeno Marocco e fenomeno Amrabat. Si parla molto della formazione nordafricana e delle prestazioni del centrocampista della Fiorentina in questi giorni.

L’ex attaccante viola, Daniel Bertoni, su La Gazzetta dello Sport ha detto: “La Francia è una squadra fortissima, con tante soluzioni, che ha superato uno scoglio complicato: non era facile battere questa Inghilterra, una delle formazioni più interessanti viste in Qatar. Ma non va sottovalutato il Marocco perché non è un progetto che nasce ieri: ha tanti giocatori di livello sparsi per l’Europa e quella famosa fiducia è alle stelle”.

Poi ha aggiunto: “Ovviamente sono felice per Amrabat, che gioca nella “mia” Fiorentina. Si è messo in mostra davanti a tutto il mondo: è bravo a rubare palla e pure ad inserirsi, avrà molte richieste”.