Bertoni: “Ho io due nomi giusti per la Fiorentina, compreso chi risolverebbe il problema del gol. Il mio sogno era quello di vedere Chiesa, Ribery e Lautaro Martinez in viola”

L’ex attaccante della Fiorentina e della nazionale argentina, Daniel Bertoni, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio, lancia i suoi consigli per gli acquisti indirizzati al club viola: “Consiglierei di prendere l’attaccante Lucas Alario del Bayer Leverkusen che risolverebbe il problema del gol visto che segna parecchio. E per la difesa il paraguaiano Robert Rojas, detto ‘El Sicario’, del River Plate, classe ’96. Chiesa-Ribery bella coppia? Sì, certamente, ma il mio sogno sarebbe stato quello di vedere Chiesa, Ribery e Lautaro Martinez insieme in viola”.