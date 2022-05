Bertoni: “Nico il miglior colpitore di testa, ma dà il meglio quando gioca nella stessa posizione della Nazionale. Cabral? Andrebbe ritrovato uno come Vlahovic”

L’ex giocatore della Fiorentina ’81/82 Daniel Bertoni ha parlato a Rtv38 della squadra viola tra presente e futuro. Sentite “cosa ne pensa l’argentino:

“Il miglior colpitore di testa della formazione è Nico Gonzalez, ma non è un goleador. Manca un centravanti che sappia sfruttare i cross di Biraghi e degli esterni. A Nico piace andare a prendersi il pallone lontano dalla porta. Ma soprattutto vuole giocare a sinistra, come in Nazionale. Italiano lo mette sull’altra fascia per convergere verso la porta, ma dalla sinistra la punterebbe direttamente. In questo modo potrebbe fare molti gol in più”.