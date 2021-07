Bertoni non dimentica: “Nel 1982 le decisioni arbitrali furono molto strane. Trasformai lo slogan in meglio ladri che secondi…”

A passionedelcalcio.it l’ex attaccante della Fiorentina Daniel Bertoni ha ricordato così lo scudetto sfiorato in viola: “Rimpiango di non aver mai vinto uno scudetto. Nel 1982 le decisioni arbitrali furono molto strane, io non feci assolutamente fallo al portiere del Cagliari in occasione del gol annullato a Graziani, quindi la Fiorentina doveva andare sullo zero a uno (finì 0-0, ndr)”.

Poi ha aggiunto: “Lo slogan a Firenze fu ‘meglio secondi che ladri’ riferito alla Juve, io lo trasformai in ‘meglio ladri che secondi’, avevo troppa rabbia! Poi durante l’estate mi volle Dino Viola, presidente della Roma, ma la Fiorentina non mi lasciò andare perché puntava forte su di me”.