Bettarini: “Da Iachini a Prandelli non è cambiato molto, ma le altre squadre hanno qualcosa in meno rispetto alla Fiorentina”

L’ex calciatore della Fiorentina Stefano Bettarini ha rilasciato un’intervista a TMW News: ecco un estratto delle sue parole, il ricordo di Prandelli, e gli elogi al numero 10 viola:

“Di Prandelli ho un ottimo ricordo, abbiamo vinto un campionato a Venezia e abbiamo sempre fatto bene insieme. A lui va dato modo di operare dall’inizio, entrare in corsa non è mai facile per nessuno. In effetti non è cambiato molto da Iachini a Prandelli. Penso che l’ultima vittoria sia una bella iniezione di fiducia, le altre squadre hanno qualcosa in meno. Castrovilli dovrebbe sempre giocare dall’inizio, è un giocatore importantissimo e il primo tempo senza di lui non mi è piaciuto”.