Bettarini: “Lo stadio a Campi è difficile: tempi lunghi e costi elevati. La priorità resta il Franchi”

Il braccio destro di Dario Nardella e capo di gabinetto alla città metropolitana Giovanni Bettarini è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione sul discorso stadio e tutte le opzioni attualmente sul banco. Queste le sue parole: “Se il tema stadio può essere inserito nel progetto per lo sviluppo della piana? Serve fare un premessa importante sul tema: a Firenze uno stadio c’è già. Guardiamo attorno, guardiamo cosa è successo a Roma con lo Stadio Flaminio: un impianto ormai da anni abbandonato. Il sindaco Nardella ha ripetuto più volte questa cosa. La scelta su dove mettere le infrastrutture resta di competenza del Comune: sono certo che lo stadio si possa fare da altre parti, anche se il percorso individuato è lungo e costoso. Vanno cambiati tutti gli strumenti urbanistici e l’attuale piano della Regione Toscana: si perderebbero tanti anni di lavoro. Fossi è stato molto chiaro e quando parla di raddoppiare via Allende e di allungare fino a li la tranvia stiamo parlando di ulteriori costi. Senza poi parlare dello svincolo autostradale, che necessiterebbe di modifiche, e un parcheggio da 10000 posti: un parcheggio del genere è 20 volte quello di Villa Costanza. Poi ovviamente può succedere di tutto, ma servono molte risorse. Se la Fiorentina ritiene costosa l’operazione sull’area Mercafir, mi pare molto difficile che altre opzioni come quella di campi lo siano meno. Altre aree disponibili sul suolo fiorentino? Delle Cascine non se ne parla: oltre a essere il polmone verde di Firenze è un parco monumentale, mi pare molto difficile come soluzione. La priorità di tutti resta il Franchi, Nardella è stato molto chiaro in questo”

